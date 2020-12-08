Son dakika haberleri... MSB'den yeni uygulama... TSK'ya 30'dan fazla yeni komando bölüğü

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ile semalarını korumayı sürdürüyor. Söz konusu faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK’da yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor. Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. TSK, bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor. Tüm bu yoğun faaliyetlerin yanında TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları da kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor.

TEMPO DAHA DA ARTACAK

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği dönemde yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda TSK'da 30'dan fazla yeni komando bölüğü oluşturuldu. Yeni bölükler de diğer komando birlikleri gibi sözleşmeli personelden oluştu. Özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçti. Yeni komando bölüklerinin kurulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Son dönemki operasyonlara terör örgütüne büyük darbe vuran TSK'ya yeni komando bölükleriyle birlikte hudut güvenliği ve terörle mücadelenin temposunun daha da artacağı belirtildi.