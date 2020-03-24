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Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n talimatÄ±yla koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadeleye iliÅŸkin, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde,Â TSK'de alÄ±nan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiÄŸi, olasÄ± vakalara karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemler ve tÄ±bbi planlamalar ile muhtemel hal tarzlarÄ± geliÅŸtirildiÄŸi, bu sÃ¼reÃ§lerin yÃ¶netildiÄŸi bir KoronavirÃ¼s ile MÃ¼cadele Merkezi (COMMER) oluÅŸturuldu.Â Â Â Â Â

SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k personelinin de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± merkezde incelemelerde bulunan Bakan Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, kuvvet ve ordu komutanlarÄ± ile telekonferans yÃ¶ntemiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ±ndaki son duruma ve diÄŸer faaliyetlere iliÅŸkin bilgi alarak, talimatlar verdi.Â Â Â Â Â

Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Yunus Emre KaraosmanoÄŸlu ile Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonunda deÄŸerlendirme yapan Akar, bir taraftan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele ederken, diÄŸer yandan da terÃ¶rle mÃ¼cadelenin hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini vurguladÄ±.Â Â Â Â Â

Bakan Akar, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Irak'Ä±n kuzeyindeki PenÃ§e Harekat BÃ¶lgesi'nin yanÄ± sÄ±ra BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ±, FÄ±rat KalkanÄ±, Zeytin DalÄ± Harekat bÃ¶lgeleri ile Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgeleri'ndeki faaliyetlerimiz, artan tempoda aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Faaliyetlerimizde bir yavaÅŸlama veya azalma sÃ¶z konusu deÄŸil. MehmetÃ§iÄŸimiz, orada kendisine verilen gÃ¶revleri bÃ¼yÃ¼k bir azim, kararlÄ±lÄ±k ve baÅŸarÄ±yla yerine getirirken aynÄ± zamanda koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na yÃ¶nelik de gerekli Ã¶nlemler alÄ±nÄ±yor. AlÄ±nmasÄ± gereken bÃ¼tÃ¼n bireysel ve kurumsal tedbirleri eksiksiz aldÄ±k, almaya devam ediyoruz. Termal kameralara kadar gerekli tÃ¼m malzemeleri oraya gÃ¶nderdik. En Ã¶nemlisi, operasyon bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ tamamen ordu komutanÄ±nÄ±n yetkisine bÄ±raktÄ±k. Onun emri, mÃ¼saadesi olmadan kimse operasyon bÃ¶lgesine girmeyecek. DÄ±ÅŸarÄ±dan virÃ¼sÃ¼n oradaki MehmetÃ§iÄŸe bulaÅŸmasÄ±nÄ± bu ÅŸekilde Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu konudaki tedbirlerimiz aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Orada ÅŸu ana kadar hiÃ§bir ÅŸekilde pozitif bir vakamÄ±z yok. BÃ¶lgedekiÂ tedbirler, bÃ¼yÃ¼k bir ciddiyetle emirlere uygun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir."Â Â Â Â

Â MSB'DEN MASKE, ANTÄ°BAKTERÄ°YEL SIVI VE SOLUNUM CÄ°HAZI ÃœRETÄ°MÄ°Â Â Â Â Â

Bir taraftan MehmetÃ§iÄŸin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korurken, Ã¶te yandan da koronavirÃ¼s ile yurt genelindeki mÃ¼cadeleye de katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ifade eden Akar, ÅŸunlarÄ± belirtti:Â Â Â Â Â

"Ä°lgili birimlerimize her tÃ¼rlÃ¼ maskenin imalatÄ± iÃ§in gerekli talimatlarÄ± verdik. Åžu anda maske imalatÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla devam ediyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra fabrikalarÄ±mÄ±zda antibakteriyel sÄ±vÄ± Ã¼retimi de baÅŸlamÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Bunu da yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmekteyiz. Ã–nce birliklerimizle, daha sonra da diÄŸer kurum ve kuruluÅŸlarla bunlarÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœretimi olabildiÄŸince yÃ¼kselterek, sadece silahlÄ± kuvvetlerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda halkÄ±mÄ±zÄ±n da ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in gayret gÃ¶steriyoruz. Bununla birlikte aynÄ± zamanda fabrikalarÄ±mÄ±zdaki mevcut teknikÂ ve teknolojik imkanlarÄ± kullanarak solunum cihazlarÄ± yapÄ±lmasÄ± iÃ§in de gerekli talimatÄ± verdik. Åžu anda ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu konu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bunun da sonucunu almayÄ± bekliyoruz."Â Â Â Â Â

Ã‡in ve Japonya'da koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede kullanÄ±lan bazÄ± ilaÃ§larÄ±n olduÄŸunu anÄ±msatan Akar, "Bu ilaÃ§larla ilgili bizim kimyagerlerimiz, doktorlarÄ±mÄ±z,Â gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±lar. Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda, bu ilaÃ§larÄ±n muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde inÅŸallah bunu da baÅŸarÄ±p hem halkÄ±mÄ±zÄ±n hem silahlÄ± kuvvetlerimizin hizmetine sunacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â



"MEHMETÃ‡Ä°ÄžÄ°MÄ°Z GÃœVENDE"Â Â Â Â Â

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nabilecek Ã¶nlemleri ilk gÃ¼nden itibaren alarak, kararlÄ±lÄ±kla uygulamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Akar, geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ederek ilave tedbirleri de uygulamaya koyduklarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â Â Â Â Â

Birliklerde genel tedbirlerin yanÄ± sÄ±ra koruyucu saÄŸlÄ±k tedbirlerinin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadele konusunda ilk gÃ¼nden itibaren almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri kararlÄ± bir ÅŸekilde uygulamaya devam ediyoruz. MehmetÃ§iÄŸimizin gÃ¼vende olduÄŸunu Ã¶zellikle anne ve babalarÄ±nÄ±n bilmesini istiyorum. BÃ¼tÃ¼n komutan arkadaÅŸlarÄ±m, bu konuda son derece hassas, bizler son derece duyarlÄ±yÄ±z. YapÄ±labilecek ne varsa, alÄ±nacak ne tedbir varsa bunlarÄ± aldÄ±k ve silahlÄ± kuvvetlerinin disiplinli yapÄ±sÄ± iÃ§inde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt iÃ§indeki deÄŸil yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. MehmetÃ§ik bu konuda gÃ¼vende, MehmetÃ§iÄŸin gÃ¼vende olmasÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z gayret gÃ¶steriyoruz. Åžu ana kadar herhangi bir vukuatÄ±mÄ±z olmadÄ±, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden gÃ¶revlerimizi tamamlayacaÄŸÄ±z. MehmetÃ§iÄŸin gÃ¶revi Ã§ok Ã¶nemli, kutsal. OperasyonlarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in MehmetÃ§iÄŸin saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± lazÄ±m. Bunun iÃ§in de biz elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz ve inÅŸallah bunu da baÅŸaracaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â

COMMER'Ä°N GÃ–REVLERÄ°Â Â Â Â Â

BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan COMMER'de SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± personel de gÃ¶rev alÄ±yor. Merkezdeki faaliyetlerle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± birlik, karargah ve kurumlarÄ±nda salgÄ±na karÅŸÄ± gerekli korumanÄ±n oluÅŸturulmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadaki tÃ¼m geliÅŸmelerin yakÄ±ndan takip edildiÄŸi merkezde takip ve izlemenin yanÄ± sÄ±ra planlama, yÃ¶netim ve yÃ¶nlendirme fonksiyonlarÄ± da yerine getiriliyor.Â Â Â Â Â

Merkezde, TSK'de alÄ±nan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olasÄ± vakalara karÅŸÄ± alÄ±nacak tedbirler ve tÄ±bbi planlamalar ile muhtemel hal tarzlarÄ± geliÅŸtiriliyor. 24 saat esasÄ±yla gÃ¶rev yapÄ±lan merkezden, kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n harekat merkezleri ile telekonferans yÃ¶ntemi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek Ã§alÄ±ÅŸmalar ve geliÅŸmeler dÃ¼zenli olarak deÄŸerlendiriliyor.Â Â Â Â Â

TSK'DEKÄ° YOÄžUN Ã–NLEMLERÂ Â Â Â Â

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde, koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶nemli tedbirler alÄ±ndÄ±. Milli Savunma Ãœniversitesine baÄŸlÄ± Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YÃ¼ksek OkullarÄ± ile Harp EnstitÃ¼leri, 13 Nisan 2020'ye kadar tatil edildi, tÃ¶ren, konferans, kÄ±sa sÃ¼reli toplantÄ±, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler ise iptal edildi.Â Â Â Â Â

Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretÃ§i alÄ±nmayacaÄŸÄ±, orduevleri ile misafirhanelere gÃ¶revli personel ile mÃ¼cbir sebepler iÃ§in konaklayanlar dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin kabul edilemeyeceÄŸi, gÃ¼nÃ¼ birlik giriÅŸlere izin verilmeyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â Â Â Â

Milli ve uluslararasÄ± tatbikatlar ertelendi, yurt dÄ±ÅŸÄ± geÃ§ici gÃ¶revler ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerinde de konuya iliÅŸkin Ã§eÅŸitli Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â

Bedelli askerlik hizmetini bu yÄ±l yapacak yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin celp ve sevk iÅŸlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â Â Â Â

Bu arada birliklerde dezenfekte iÅŸlemleri de yoÄŸun ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â Â

Yeni celp iÅŸlemleri kapsamÄ±nda birliklerine teslim olan genÃ§ler, Ã¶ncelikle saÄŸlÄ±k muayenesinden geÃ§iriliyor, eÄŸitim birliklerine yeni katÄ±lanlarla temel askerlik eÄŸitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katÄ±lÄ±ÅŸ yapacak erbaÅŸ/erler de 14 gÃ¼n sÃ¼reyle gÃ¶zetim altÄ±nda tutuluyor.Â Â Â Â Â