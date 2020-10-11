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Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... MSB'den Ermenistan'a sert tepki, dünyaya çağrı...

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Son dakika haberleri... MSB'den Ermenistan'a sert tepki, dünyaya çağrı...
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Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan'ın Gence kentine saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.

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