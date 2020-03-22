Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:25,
Son dakika haberleri... MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
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