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Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberleri... MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. 

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