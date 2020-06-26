Son dakika haberleri: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül’ün (29) acı haberi, Adıyaman’daki baba evine ulaştı.

Tekirdağ’da görevli iken Pençe-Kaplan Harekatı’na katılmak üzere Irak’ın kuzeyine giden Piyade Teğmen Yunus Gül, sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Adıyaman’da babası Ali Gül ve annesi Rukiye Gül’e askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları şehidin evine akın etti. Şehit Yunus Gül’ün evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.