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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Yüz yüze sınavlar ertelendi

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Gelen son dakika haberine göre; Yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilk dönem sınavların iptal edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk 'ilk ve ortaokul öğrencilerinin karne notunu öğrencilerin derse katılımları, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlar belirleyecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu mesajı paylaştı:

“Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.

Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Yüz yüze sınavlar ertelendi




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