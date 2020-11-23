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Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir

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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bir haftalık ara tatilin ardından yeniden ekran karşısında dersbaşı yaptığını belirterek, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında dersbaşı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir" dedi.

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