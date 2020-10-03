Son dakika haberleri… Meteoroloji’den sarı alarm! 4 ile 8 derece…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada güneş çarpmalarına karşı uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının 04.10.2020 Pazar gününden itibaren ülkemizin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimize göre hava sıcaklıklarının 4-8 Ekim 2020 periyodundaki artışının şu şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir:

04.10.2020 Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de,

05.10.2020 Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de,

06.10.2020 Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun batısında,

07.10.2020 Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında,

08.10.2020 Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi’nde artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin edilmektedir:

Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir.





