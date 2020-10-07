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DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den yeni uyarı! Saat verildi! Dolu yağışı...

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Son dakika haberleri: Meteoroloji'den yeni uyarı! Saat verildi! Dolu yağışı...
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Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda  yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BİR UYARI DA AFAD’TAN UYARI

AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

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