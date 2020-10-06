Son dakika haberleri... Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Perşembe ve cuma gününe dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın, Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle perşembe ve cuma günleri yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı kaydedilerek, perşembe günü de rüzgarın, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli lodos şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yağışlı sistemin, cuma günü bölgede etkili olacağı ve daha sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.