Son dakika: Mesut Yılmaz 73 yaşında hayatını kaybetti

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Gelen son dakika haberine göre; eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA:



Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.

Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.

Mesut bey bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin akabinde bir süredir özel bir hastanede müşaade altındaydı. Geçtiğimiz ay da Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberleri yayılmıştı. Berna hanım ile o zaman da konuşmuştuk. Bu haberlerin doğru olmadığını söylemişti.

Kendisine sorduğumda koronavirüs döneminde kimseyle temasta olmamak için hastane odasından çıkmadığını söylemişti.

ANAP GENEL BAŞKANI: OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi. Çelebi, şunları söyledi:

''Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim Bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk. Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut Bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut Bey biraz daha içine kapandı. Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.''

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.