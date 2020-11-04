Olay, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± Yarbay Åžemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar, baba evine yerleÅŸen boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi GÃ¼leser Ã‡Ä±nar ile konuÅŸmaya gitti. Ancak 9 yÄ±llÄ±k evli 3 Ã§ocuk sahibi Ã§ift arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar, yanÄ±nda getirdiÄŸi tabanca ile eÅŸi GÃ¼leser Ã‡Ä±nar ve kayÄ±nvalidesi Nuray Altunay ile baldÄ±zÄ± Mislina YÄ±lmaz'a ateÅŸ etti. GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar aynÄ± silahÄ± baÅŸÄ±na dayayÄ±p tetiÄŸi Ã§ekti.

GÃ¼leser Ã‡Ä±nar, Nuray Altunay ve Mislina YÄ±lmaz olay yerinde GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. 3 kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenleri otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu Morguâ€™na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã‡OCUKLAR EVDEYMÄ°Åž

GÃ¼leser Ã‡Ä±nar, Nuray Altunay ve Mislina YÄ±lmazâ€™Ä±n cansÄ±z bedenleri, yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan bugÃ¼n teslim alÄ±nÄ±p topraÄŸa

verilmek Ã¼zere Tarsusâ€™a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¼leser Ã‡Ä±narâ€™Ä±n amcasÄ± Fahrettin KÃ¶ksal, Ã§iftin evliliklerinde ÅŸiddetli geÃ§imsizlik olduÄŸunu anlatarak, â€œOlay yeÄŸenimin alÄ±n yazÄ±sÄ± oldu. GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar Ã¶ÄŸle saatlerinde eve gelip tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ. Evdeki Ã§ocuklarÄ± hariÃ§ eÅŸini, baldÄ±zÄ±nÄ± ve kayÄ±nvalidesi vurup kendi baÅŸÄ±na ateÅŸ etmiÅŸ. Geride 3 Ã§ocuk kaldÄ±. OnlarÄ± da devlet kendi himayesine aldÄ±â€™â€™ diye konuÅŸtu.

Ã‡OCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Ã‡iftin 3 Ã§ocuÄŸu da devlet tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±narak sevgi evlerine yerleÅŸtirildi.

Ã–te yandan GÃ¼leser Ã‡Ä±nar'Ä±n, 22 Haziran'da Aile Ä°Ã§i Åžiddet BÃ¼rosu'na baÅŸvurduÄŸu, 30 gÃ¼n sÃ¼reyle eÅŸine karÅŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ancak daha sonra mahkemeye dilekÃ§e verdiÄŸi bu nedenle tedbirin 3 Temmuz'da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°LER

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde eÅŸi GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len GÃ¼leser Ã‡Ä±nar ile annesi Nuray Altunay ve kÄ±zkardeÅŸi Mislina YÄ±lmaz'Ä±n yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan cenazeleri, Tarsus EshabÄ± Keyf Yeni Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'na getirildi. Ã‡Ä±nar, Altunay ve YÄ±lmaz, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Ä°ntihar eden GÃ¼ltekin Ã‡Ä±nar'Ä±n ise tedbir amaÃ§lÄ± ikindi namazÄ±ndan sonra topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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