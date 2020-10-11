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Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

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Son dakika haberleri... Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan boş arazide El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etti. Etrafa saçılan parçalarla kaldırımda yürüyen Mahmut Demir (18) elinden hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arazide EYP patladı. Etrafa saçılan parçalar nedeniyle kaldırımda yürüyen Mahmut Demir elinden hafif yaralandı. Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Demir, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, polis araziyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama sırasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.

Son dakika haberleri... Mersinde boş arsada patlama: 1 yaralı


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