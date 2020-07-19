Son dakika haberleri: Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu

Mersin merkezli 19 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanık sayısı 70'e yükselmişti.

Sabah’ın haberine göre; Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Mehmet Baransu hakkında karar çıktı.

O SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.

BARANSU'YA 19 YIL 3 AY

Sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.