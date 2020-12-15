Son dakika haberi: MEB'den çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" ifadeleri yer aldı.