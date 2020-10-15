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Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Marmara'da hareketli anlar! Gemiye baskın

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Ukrayna'ya gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçmek isteyen ve çimento taşıdığını beyan eden gemide, yaklaşık 3 milyon paket sigara ile 38 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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  • Marmarada gemiye operasyon
  • Marmarada gemiye operasyon
  • Marmarada gemiye operasyon
  • Marmarada gemiye operasyon
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İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bekleyen yabancı bayraklı gemide gümrük kontrolü yaptı.

Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait "Lora" ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne ait "Taro" isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, ambarlardaki çuvalların içerisine konulmuş 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaptanla birlikte gemide bulunan 10 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken kaçak sigara ve tütüne el konuldu.

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