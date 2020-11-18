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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kurallar hiçe sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

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  • Boğazda lüks yatta sosyal mesafesiz doğum günü kutlaması
  • Boğazda lüks yatta sosyal mesafesiz doğum günü kutlaması
  • Boğazda lüks yatta sosyal mesafesiz doğum günü kutlaması
  • Boğazda lüks yatta sosyal mesafesiz doğum günü kutlaması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.

Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar Boğaz'dan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.

Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

 

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