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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kumluca'yı şiddetli yağış, dolu ve fırtına vurdu

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Son dakika haberleri... Kumluca'yı şiddetli yağış, dolu ve fırtına vurdu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkisini gösterdi. Elmalı önünden gelen yağış, dolu ve fırtına, Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde ilk belirlemelere göre cam ve plastik seralarda zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye ekipler yönlendirildi.

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