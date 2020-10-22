Son dakika haberleri... Kucağında 2 yaşındaki oğlu ile dehşeti yaşadı! 'Beni öldüreceklerdi'

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Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Aynı binada yaşayan Rukiye Çapar (27) ile komşusu E.K. arasında iddiaya göre bina önüne çöp atılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası E.K. ile yanındaki akrabaları Çapar’ı bina önüne çağırdı. Bu sırada dışarı çıkan Çapar, dışardaki grup tarafından darp edildi.

Kucağındaki oğlu A.M.Ç. (2) ile birlikte darp edilen genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından güvenlik kamerası kayıtları ile darp raporunu polise vererek komşusundan şikayetçi oldu. Hem oğlunun hem de kendisinin darp edildiğini belirten Çapar, kendilerini darp eden komşularının cezalandırılmasını istedi. Yaşanan olay saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.



“Beni öldüreceklerdi”

Rukiye Çapar, kendisini darp eden komşuları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, suçluların cezalandırılmasını istedi. Çapar, "7 kişiydiler, beni aralarına alıp darp ettiler. Tekme, tokat ve taşlarla darp edip ölüme terk ettiler. Komşularıma da bırakın içeri alıp öldüreceğiz, demişler. Bir tanesi boğazımı sıktı, diğeri de bıçağı getirdi, al bu bıçağı öldürün bunu, dedi. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Hastaneye gittim. Darp raporlarıyla birlikte suç savcılığa suç duyurunda bulundum. Bana ve oğluma bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.