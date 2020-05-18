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Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Kritik kabine toplantısı başladı

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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması ve 'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna da yanıt vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Kritik kabine toplantısı başladı

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Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak İşte alınması beklenen kararlar
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? İşte alınması beklenen kararlar

 

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