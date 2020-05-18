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Son dakika haberleri: Kritik kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması ve 'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna da yanıt vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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