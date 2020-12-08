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Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanmışlardı! İzmir'de iki doktordan acı haber

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Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanmışlardı! İzmir'de iki doktordan acı haber
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İzmir’de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle İzmir’de vaka sayıları artarken iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İzmir Tabip Odası, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

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