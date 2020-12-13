Son dakika haberleri... Köpeğini saatlerce araçta bağlı bıraktı, gazetecileri tehdit etti: 'Verin kimliklerinizi'

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Osmangazi ilçesi, Kırcaali Mahallesi, Kayaali Caddesi’nde park halinde olan minibüsün içerisinde bir köpeğin bağlı olduğunu görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 16 GR 355 plakalı minibüsün yanına gelen polis ekipleri, plakadan sahibine ulaştı. Aracının yanına gelen yaşlı adam, köpeğini bağladığı yerden çözerek dışarıya çıkarttı.

Yaşlı adam, özel bir hastanede tedavi olan eşinin yanına gittiği için köpeği araçta bıraktığını söyledi. Bu kişi, kendisini görüntüleyen gazetecilere de “Verin bakalım kimliklerinizi. Sizin defterinizi bir düreyim” dedi.

Ekipler, yaşlı adama köpeğini kontrol etmesi ve uzun süre araçta bırakmaması gerektiğini söyleyerek, olay yerinden ayrıldı.