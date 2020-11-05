Son dakika haberleri... Konya'da süt fabrikasında skandal görüntüler! Hem firma hem Bakanlıktan açıklama
Konya'daki bir süt fabrikasındaki skandal görüntülere tepki yağdı. Süt fabrikası çalışanı, süt kazanının içine girip banyo yaptı. Görüntüler bir sosyal medya platformunda yayınlandı. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.
Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Fabrikada çalışan bir kişi, süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Bir kişinin süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildi. Görüntüler, TikTok'ta paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Bakanlık, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
FİRMADAN AÇIKLAMA
Söz konusu skandal olayın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:
"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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