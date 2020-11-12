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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya)(DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Konya'da feci olay! Hırsız zannetti, tek oğlunu öldürdü

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Son dakika haberleri... Konya'da feci olay! Hırsız zannetti, tek oğlunu öldürdü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi, Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmet A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi hırsız zannetti,  tüfeğini alıp karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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