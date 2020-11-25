Son dakika haberleri... Kocası makasla saldırdı, kanlar içinde kaldı

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan pasajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanındaki terzi dükkanında çalışan Bedriye A., aynı iş hanında çay ocağı işleten kocası Rüştü A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Rüştü A., karısı Bedriye A.’nın elindeki makası alarak genç kadına saldırdı. Kadın suratına aldığı makas darbeleri ile yaralandı. Dudağı patlayan ve dişi kırılan kadın kanlar içinde kaldı.

Bedriye A.’ya ilk müdahaleyi çevre esnafı yaparken ardından olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Koca Rüştü A., ise olay yerinden kaçtı. Kadının olaydan sonra darp raporu alarak kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şikayet üzerine kadınla ilgili gerekli tedbir kararları alınarak, polis tarafından koruma kararları uygulandı.

Rüştü A.’nın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.