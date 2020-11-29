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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ// İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kısıtlama bitti, akın ettiler! Bugün İstanbul...

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Son dakika haberleri... Kısıtlama bitti, akın ettiler! Bugün İstanbul...
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

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  • İstanbulda kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
  • İstanbulda kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
  • İstanbulda kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
  • İstanbulda kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı.

Üsküdar Sahili ve Kadıköy’de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili’nde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da deniz havası aldı.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Kısıtlama bitti, AVMye akın ettiler
Kısıtlama bitti, AVM'ye akın ettiler
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