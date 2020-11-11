Son dakika haberleri... Kırklareli'nde vakalar arttı, yeni karar alındı! Koronavirüs vakası olan apartmanlara uyarı yazısı asılacak

Kırklareli’nde koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi sebebiyle Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il genelindeki tüm kamu kurumlarında mesai saatleri ikinci bir emre kadar 09.00-17.00 olarak değiştirildi.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan duyuruda, öğle arası dinlenme saatlerinin ise 12.30-13.30 olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca koronavirüs pozitif veya temaslısı bulunan apartmanlarda apartman yöneticileri tarafından bina girişlerine binada Covid-19 pozitif veya temaslısı bulunduğuna dair uyarı levhası asılmasına karar verildi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında güncellenen Kırklareli'nin en büyük ilçesi Lüleburgaz’ın risk haritası ise vatandaşları korkutuyor. Koronavirüs risk haritasını güncel verileriyle paylaşan uygulama, durumun önemini gözler önüne seriyor. Haritada Lüleburgaz’ın birçok mahalle ve sokağının yüksek riskli bölge olarak belirtildiği görülürken, son bir haftadaki vaka artışı ve haritada kırmızı alanların yoğunluğu vatandaşları tedirgin ediyor.