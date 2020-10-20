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Mehmet YİRUN/ KIRKLARELİ (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri...Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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Son dakika haberleri...Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Tufan Abay, tedavi gördüğü hastanede öldü. Abay'ın hayatını kaybetmesinin ardından kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile T.A., geçen hafta alkol aldı. İddiaya göre el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın'ın ardından bugün de Tufan Abay hayatını kaybetti. Diğer 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Tayfun Yatkın ve Tufay Abay'ın da ölümleriyle Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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