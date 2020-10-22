Son dakika haberleri... Kayseri'de mide bulandıran olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis

Kayseri'de 2007 yılından itibaren babası M.K. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden T.K., geçen yıl 7 Kasım'da savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K., tutuklanarak cezaevine koyuldu. M.K. hakkında 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K. hazır bulundu. Sanık M.K., "Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 38 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezasına çarptırdı.

T.K. savcılık ifadesinde, "Beni taciz eden bu adamdır. Artık bıktım. Ne kadar evlilik yaptıysam sorumlusu babamdır. Benim hayatımı mahveden bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" demişti.