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Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir) (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Katliam yaptı, Jandarma'yı aradı! Gözaltına alınırken böyle bağırdı

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Son dakika haberleri... Katliam yaptı, Jandarma'yı aradı! Gözaltına alınırken böyle bağırdı
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İzmir'in Kınık ilçesinde pazarcı Mustafa Kocabıyık (55), eşi Nergüzel Kocabıyık (50) ve kızı Melike Kocabıyık'ı (22) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kocabıyık eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunup gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık, bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine ailenin evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık' mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.

Son dakika haberleri... Katliam yaptı, Jandarmayı aradı Gözaltına alınırken böyle bağırdı

İzmir’de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürdü
İzmir’de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürdü
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