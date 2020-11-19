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Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kask ile otobüse binmişti! İfadesi ortaya çıktı, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

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İstanbul Ümraniye'de şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile bindiği için diğer yolcular tarafından canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alınan Zafer Y., akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi. Polis sorgusunda zorunlu olarak kask ile dolaştığını söyleyen Zafer Y., "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim" dedi.

Ümraniye'de önceki gün şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile binen Zafer Y., diğer yolcular tarafından yapılan canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alındı. Polis sorgusunda zorunlu olarak kask ile dolaştığını söyleyen Zafer Y., "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Bundan dolayı polis merkezini sürekli aramak zorunda kalıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim" dedi.

SAVCILIK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Emniyet işlemlerinin ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Zafer Y., savcılık tarafından akıl sağlığının tespiti amacıyla hastaneye yatırılmasına karar verilmesi için mahkemeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemedeki sorgusunda kendisine elektronik ve lazer sistemleri ile saldırıldığını öne süren Zafer Y., "Kafamın kemik yapısını kesip atıyorlar. Şu anda savaş halindeyim. 100 tane asker başıma silahla tabanca dayadılar. Savaş gerekçesiyle üç gün içinde Türkiye'yi terk edeceğim. Suçsuzum" dedi.

ÜÇ HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE HASTANEYE YATIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, şüpheli Zafer Y.'nin üç haftayı geçmemek suretiyle Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbulda otobüs terminalinde heyecanlı dakikalar Üzerimde bomba var
İstanbul'da otobüs terminalinde heyecanlı dakikalar! 'Üzerimde bomba var'
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