Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
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Son dakika haberleri... Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü! Canından oluyordu
Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Geçen salı günü Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, Yakın Çevre Yolu’nda kaydedilen görüntüde, bir çocuk trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunuyor.
Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düşüyor. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp yerden kalkarak kurtuluyor.
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