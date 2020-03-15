Son dakika haberleri: Karantinadaki kişilerle ilgili Sağlık Bakanı’ndan açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.



Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!