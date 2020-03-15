MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Karantinadaki kişilerle ilgili Sağlık Bakanı’ndan açıklama
GeriGündem Son dakika haberleri: Karantinadaki kişilerle ilgili Sağlık Bakanı’ndan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.03.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Karantinadaki kişilerle ilgili Sağlık Bakanı’ndan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri: Karantinadaki kişilerle ilgili Sağlık Bakanı’ndan açıklama
Abone Olgoogle-news

Umreden döndükten sonra Ankara ve konya’da karantinaya alınan 10 bin 330 kişi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması geldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!

Umre’den dönenler Ankara ve Konyada karantinaya alındı
Umre’den dönenler Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle