Zeki GÜNAL-Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
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Son dakika haberleri... Kağıthane'de araç sahiplerini doluya karşı böyle önlem aldı
İstanbul Kağıthane'de kapalı otoparkların tamamen dolmasından dolayı araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
Evlerinden getirdikleri battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşların aldığı önlemler drone ile havadan fotoğraflandı.
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