Son dakika haberleri... Kaçak villanın yıkımında yeni gelişme!

Demre ilçesine bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapının yerine inşa edilen denize sıfır villanın yıkımıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını geçen aylarda mühürledi, ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İl müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi.

KARAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİ

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın başkanlığında gerçekleşen encümen toplantısında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar değerlendirildi.

Buna göre; villanın yıkılarak idari para cezası kesilmesine karar verildi. Ardından da yıkımı için 30 günlük yasal sürenin 10 Aralık da son bulacağı bildirildi.

Buna göre iptal edilen Yapı Kayıt Belgesi, şunları içeriyor: 169 kapı No’lu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6.5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskele.

MAHKEME, BELEDİYEDEN SAVUNMA İSTEDİ

Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvuran ' Eighty Five Ninety Five' adlı İnşaat ve Turizm şirketinin avukatı Ahmet Berker, kaçak villayla ilgili Demre Belediyesi'nin aldığı yıkım kararına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yürütmenin durdurulması' başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen, 'Uygulamakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın durdurulabilir' hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi" denildi.

Bunun üzerine 18 Kasım 2020 tarihli mahkeme kararında Demre Belediyesi'ne savunma sırasında belge ve bilgileri hazırlaması için 30 gün süre verildi.

BELEDİYE İSTENİLEN BELGELERİ HAZIRLIYOR

Demre Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, "Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına belgelerimizi hazırlayıp, önümüzdeki hafta itiraz edeceğiz. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırılırsa yasal süreç devam edecek. Burası 1’inci derecede doğal sit alanı, Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde. Kıyı kenar çizgisi ihlali var. Ayrıca Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, buradaki yapının 'Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. Dolayısıyla burada bizim belediye olarak yaptığımız işlem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek" dedi.

Doğa harikası yarımadaya pandemi sürecinde yeni bölümler inşa edildiği belirten Kocakaya, "Villadan denize inmek için bir merdiven yapıldı. Merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı kuruldu. Adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu" diye konuştu.