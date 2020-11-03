Son dakika haberleri: İzmir'deki depremin ardından mucize yaşanmıştı... Enkazdan kurtarılan Ayda'nın annesinden acı haber geldi

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremde Fidan Gezgin ile 3 yaşındaki kızı Ayda da enkaz altında kaldı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden 91 saat sonra bir mucize yaşandı.

Ekipler, Uğur- Fidan Gezgin çiftinin kızı Ayda Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi.

ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının 3 yaşındaki Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

Ayda Gezgin'in mutfakta olduğu, bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada dinleme yapıldığı, Ayda Gezgin’in uyumuş olabileceği için yanıt vermemiş olabileceği ifade edildi.

Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

''SAĞLIK DURUMU İYİ''

Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

Anıl Candan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayda'nın dayısının da hastanede olduğunu, ondan bilgiler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayda'nın sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar, onun da yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar büyük bir ihtimalle. Şu an için her şey yolunda sadece annesine ulaşılmaya çalışılıyor. En son depremden 2 saat sonra telefonla ulaşılmaya çalışıldı, daha sonra telefonları kapandı."

Umudu hiçbir zaman kaybetmemek gerektiğini kaydeden Candan, "Çünkü gördüğünüz gibi umutlar bitmiyor, daha önceki depremlerde de yaşadık. Herkes sağlık ve kurtarma ekiplerine dua etsin. Onlara minnettarız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MUCİZENİN ADI AYDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...'' dedi.

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

BAKAN KOCA, AYDA'NIN AMBULANSTAKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayda'nın ambulanstaki görüntüsünü paylaştı ve ''Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!'' dedi.

Bakan Koca, ikinci paylaşımında da ''Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor'' ifadelerini kullandı.

Sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım" sorusuna Ayda, "Yemek" cevabını verdi. Köfte ve ayran isteyen Ayda'ya sağlık çalışanı, "Şimdi söylüyoruz babana da, babanla beraber gelecek. Amcan da burada" dedi.

Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda'ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını sorduğu ve "Ayda, sen çok tatlı bir kızsın" diyerek küçük kıza moral verdiği görüldü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven de dün ve bugün enkazdan kurtarılan çocuklarla ilgili bilgi verdi. Güven, şunları söyledi:

''Dün ve bugün kurtarılan çocuklarımızın durumlarını öğrenmek için geldik. İdil'in durumu iyi Covid-19 pozitifliği var onun tedavisini alıyor. Elif kızımızı ziyaret ettik annesi ve kardeşleriyle beraberdi onun da durumu iyi bir sıkıntısı yok. En son bugün kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce giriş yapıldı. Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, şuuru açık konuşabiliyor, hayati fonksiyonlarında bir sıkıntı görünmüyor.''

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AYDA PAYLAŞIMI

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından kurtarılan çocuğun fotoğrafını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

ANNEDEN ÜZÜCÜ HABER

Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.

‘ÖPTÜĞÜMDE İNSAN KAYBOLAN EVLADINI BULUR, İŞTE O DUYGUYU YAŞADIM’

Ayda Gezgin’i bulduğu sırada öptüğü anlar fotoğraf karelerine yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, ‘Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?” sorusuna “Siz evladınızı nasıl öpersiniz?” yanıtını verdi.

Cem Erdoğan,” Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi, aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun” dedi.

''BULDUĞUMUZDA BUZDOLABININ SÜSÜYLE OYNUYORDU''

Minik Ayda’nın sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, “Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu” diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU... AĞLAYA AĞLAYA ÇIKARDIK'

Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi şunları söyledi:

''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.''



Ayda'nın babası Uğur Gezgin

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı:

''İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, 'Kimse var mı?' diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. 'Ben Ayda, iyiyim' dedim. 'Tamam Ayda' geliyoruz dedik. İsmini söyledi, 'İyiyim ben' dedi. Diğer arkadaşları çağırdık onlar kurtarmayı başardı. Sesi duyunca arkadaşlara durun dedik. Büyük sessizlik oldu. Arkadaşımız adını sordu. İyi misin diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, iyiyim ben dedi. İlk sesini duydum. Bulaşık makinesinin arasındaydı.''

'İLK İSTEĞİ SU OLDU, BİR DE AYRAN İSTEDİ'

Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:

''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''

''GÖRDÜKTEN BİR SAAT SONRA ÇIKARDIK''

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekibinden Levent Onur'un söyledikleri şöyle:

''Sakarya’dan geliyoruz. Buraya intikal ettik. Beyaz eşyanın olduğu yerde yaşam alanı vardı. Bu mucizeler bizim yorgunluğumuzu da elimizden alıyor. Bulduğumuzda elini oynatıyordu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yoktu. Sarışın, 3,5 yaşında. Bulaşık makinasının olduğu bölgeye kendisi devrilmiş, yaşam merkezi açmış kendine. Takdir-i ilahi. Biz de babayız, 6 yaşında bizim de evladımız var, 1 Kasım’da doğum günüydü. Doğum gününde Elif ve Ayda bebek bize müjde verdi. Sadece tebessüm etti. Konuşamadık. Uykudan mahmur uyanmış gibiydi. Ne olduğunu anlayamadı, toparlamaya çalıştı. Sağlık durumu çok iyi. Sıkıntı olmadığını gördük. İlk müdahaleyi orada yaptık. Gördükten 1 saat, 1 saat 15 dakika sonra çıkardık. 1. katta bulundu. Tekrar kontroller sağlanacak.''

AYDA'YA ÇOK SAYIDA KİŞİ KÖFTE AYRAN GÖNDERDİ

Ayda Gezgin'in köfte ayran istemesi üzerine çok sayıda vatandaş hastaneye köfte ayran gönderdi. Ancak köfteler, Ayda'nın sağlık durumu nedeniyle doktorlar izin vermediği için şu an verilmedi.