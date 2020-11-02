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GeriGündem Son dakika haberleri... İzmir'deki depreme okulda yakalandılar! Öğretmenler kucaklarında dışarıya çıkardı
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Muammer İRTEM/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'deki depreme okulda yakalandılar! Öğretmenler kucaklarında dışarıya çıkardı

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İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde özel bir okulun anasınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • Depreme okulda yakalandılar
  • Depreme okulda yakalandılar
  • Depreme okulda yakalandılar
  • Depreme okulda yakalandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

DEPREME OKULDA YAKALANDILAR

Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı. Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı. Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı.

Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti. O anlar ise okulun 8 güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere anaokulunda uyuyan öğrencilerin öğretmenlerinin kucağında dışarıya çıkarılması, sıra ve masaların sallanması, sınıftaki öğrencilerin sıraların altlarına girmesi ve depremin bitmesinin ardından sınıflarından çıktığı anlar yansıdı.

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