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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 20:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: İzmir'deki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan ikizlerden acı haber

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Son dakika haberi... İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

Son dakika haberleri: İzmirdeki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan ikizlerden acı haber

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