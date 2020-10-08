MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İzmir'de vahşet! Boşanma davasına saatler vardı.. 3 yerinden bıçakladı!
GeriGündem Son dakika haberler: İzmir'de vahşet! Boşanma davasına saatler vardı.. 3 yerinden bıçakladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de vahşet! Boşanma davasına saatler vardı.. 3 yerinden bıçakladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İzmir'de vahşet! Boşanma davasına saatler vardı.. 3 yerinden bıçakladı!
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Gelen son dakika bilgilsine göre, olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle