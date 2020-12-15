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Gökçe ADAR/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set

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Son dakika haberleri... İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka sahiline önlem olarak yaklaşık 250-300 metre kumdan set çekti.

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  • İzmirde taşkınlara karşı sahile kumdan set
  • İzmirde taşkınlara karşı sahile kumdan set
  • İzmirde taşkınlara karşı sahile kumdan set
  • İzmirde taşkınlara karşı sahile kumdan set
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası dün Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’nde denizin taşmasıyla sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santim yükselen sular, olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı.

Yoğun yağışların etkili olduğu kentte oluşabilecek su baskınlarına karşı büyükşehir belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline kumdan set çekti. Yaklaşık 250- 300 metrelik kumdan set, 40 kişilik ekiple çekildi.

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