AA
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Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
İzmir'de bir kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyleölenlerin sayısı 28'e yükseldi.
Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bülent E'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.
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