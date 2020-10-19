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Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha

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Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayrettin K'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

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