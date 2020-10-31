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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'de korkunç anlar... Enkazdan böyle çıkarıldı!

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Son dakika haberleri... İzmir'de korkunç anlar... Enkazdan böyle çıkarıldı!
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İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Fadime Tolu'nun (53) 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Tolu'ya, 15 saat sonra ulaşıldı. Tolu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Tolu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı. Tolu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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