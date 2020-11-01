Son dakika haberleri... İzmir'de enkaz bölgesine fotoğraf çekmek için gelenlere polisten uyarı

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Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan ve zarar gören evleri başka ilçelerden görmeye gelen vatandaşlar, sahada çalışan ekiplerin ve emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor. Emniyet güçleri bölgeden uzaklaşmalarını, yoğunluk oluşturmamalarını isteyerek fotoğraf ve görüntü çekmek için gelen vatandaşları sık sık uyarıyor.