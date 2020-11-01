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Sibel DALLI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir'de enkaz bölgesine fotoğraf çekmek için gelenlere polisten uyarı

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Son dakika haberleri... İzmir'de enkaz bölgesine fotoğraf çekmek için gelenlere polisten uyarı
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İzmir'deki deprem sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşları polis, ekiplerin işlerini zorlaştırmamaları, bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.

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  • Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
  • Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
  • Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
  • Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan ve zarar gören evleri başka ilçelerden görmeye gelen vatandaşlar, sahada çalışan ekiplerin ve emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor. Emniyet güçleri bölgeden uzaklaşmalarını, yoğunluk oluşturmamalarını isteyerek fotoğraf ve görüntü çekmek için gelen vatandaşları sık sık uyarıyor.

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