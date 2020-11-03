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GeriGündem Son dakika haberleri... İzmir depreminden yeni görüntü! Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
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Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir depreminden yeni görüntü! Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu

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İzmir’de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
  • Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
  • Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
  • Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir’de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANNE EVLADINI BÖYLE KORUDU

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç bir şey yok. Tamam kuzum, tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

 

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