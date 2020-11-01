Son dakika haberleri... İzmir depreminden 52 saat sonra enkazdan çıkarılmışlardı... Umutlar acıya döndü
Son dakika haberi... 6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarından bildirdi.
"52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı." diyen Akbulut, "Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı. Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Akbulut, Doğanlar Apartmanı enkazından şimdiye kadar 26 kişinin çıkarıldığını söyledi.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı’nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle