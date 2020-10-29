Son dakika haberleri: İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN TÜRK'te katıldığı 'Tarafsız Bölge' programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" olduğu iddiasını dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ’ın, partimiz ve İstanbul il başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, il başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız, 'Disiplin sürecinin' başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.

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