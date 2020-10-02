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Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İsyan ettiren görüntüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar

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Son dakika haberleri... İsyan ettiren görüntüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar
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İstanbul Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba ve enişte gözaltına alındı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis, çocuğun babası S.K. ile eniştesini gözaltına aldı. İki kişi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsyan ettiren akılsızlık 6 yaşındaki çocuğa bunu yaptırdılar
İsyan ettiren akılsızlık! 6 yaşındaki çocuğa bunu yaptırdılar
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