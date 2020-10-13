Son dakika haberleri... İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul'da çeşitli ilçelerde sahte içki zehirlenmesiyle hastanelere kaldırılan 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölenlerden biri de 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'ydu. Şahinoğlu dün Kartal'da yaşamını yitirmişti. Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.