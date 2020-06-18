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Oğuzcan YAZAR- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İstanbul'da maske takma zorunluluğu başladı! İşte ilk gün...

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Son dakika haberleri... İstanbul'da maske takma zorunluluğu başladı! İşte ilk gün...
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

İstanbul, Ankara ve Bursa için flaş maske kararı
İstanbul, Ankara ve Bursa için flaş maske kararı
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